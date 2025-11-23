遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例
新澤西州47歲男飛行員一年多前吃了烤肉漢堡後在家離奇死亡，經數月調查，研究人員證實，死因是由蜱蟲(tick)叮咬而引起的紅肉過敏症，稱為「α-半乳糖症候群」(alpha-gal syndrome)，他也成為類似狀況者的首宗死亡案例。
維吉尼亞大學醫學院(University of Virginia School of Medicine)研究人員調查後公開死因，並在期刊發表論文。
該名男子死因先前一直被視為解不開的謎；醫學檢查顯示他未心臟病發作、也沒有其他危及生命的疾病。這名男子2024年9月在燒烤聚會上食用漢堡，四小時後開始感到不適。當晚7時半剛過突然死亡，家人發現他昏迷在浴室地板，周圍全是嘔吐物。
病逝兩周前，該男子與妻子、孩子露營，晚餐吃完牛排開始感到不適。凌晨2時醒來時嚴重腹瀉、嘔吐和胃痛，他後來告訴其中一個兒子，覺得自己快死了，但不確定到底發生什麼事，也因此沒去看醫生。
維吉尼亞大學醫學院過敏症專家普拉茨-米爾斯(Thomas Platts-Mills)發現，該男出現α-半乳糖綜合症候群。他說，悲劇是他們未將第一次發作認為是過敏性休克，也就沒有將身體不適與食用牛肉連結在一起。
普拉茨-米爾斯2月從新州兒科醫生麥克菲利(Erin McFeely)那裡得知該男子死訊。麥克菲利和該新州飛行員的女兒參加同一個芭蕾舞課程，她和該男子的妻子討論事情經過，兩人邊聊邊想，將所有線索聯繫起來，然後提到「會不會是紅肉過敏引起的？」
於是，普拉茨-米爾斯聯繫這位男子的妻子安排血液檢測。4月血液樣本顯示，該男曾出現過敏反應，但驗屍時未發現。
血液檢測也顯示，受試者體內有α-半乳糖的醣類抗體，是蜱傳肉類過敏的典型特徵。α-半乳糖存在於牛、鹿、山羊和豬血液中，當蜱蟲叮咬這些哺乳動物，這種醣類便進入其唾液，再傳播給人類。
北卡羅萊納大學醫學院(North Carolina Department of Medicine )過敏免疫學專家康明斯(Scott Commins)說，導致嚴重過敏的最大因素是運動和飲酒，會增加對食物過敏原的吸收。該飛行員去世當天曾運動並喝了一杯啤酒。
