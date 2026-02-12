遭袁惟仁家人施壓？前妻陸元琪痛揭內幕：要我別去告別式

娛樂中心／綜合報導

女星陸元琪與音樂人袁惟仁（小胖老師）曾有14年婚姻、育有一雙兒女，不過後來爆出男方長年出軌，陸元琪更遭第三者來電要求「退位」，隱忍13年後正式離婚，但袁惟仁曾發千字聲明駁斥外遇，當年引發不小轟動。隨著袁惟仁本月2日辭世，陸元琪也發文悼念，原以為過往家事已隨風而逝，沒想到她今（12日）痛心揭露，竟有人私下要求孩子「不希望她出席告別式」，令她忍不住痛批「到底什麼素養？」

袁惟仁家人爆「不希望陸元琪出席告別式」

陸元琪今（12日）凌晨在社群宣洩心聲，「我把孩子教育的很好，那是我的事，不計較大人的過往本來就是應該的」，隨即爆出，「但現在跟我的孩子要求不希望我出席告別式，那就是真的很差勁了，為難我的孩子？真的是很棒的大人啊！」陸元琪痛批，「有沒有想過這些年我們怎麼過來的？怎麼好意思對我的孩子做這樣的要求？為難孩子的時候，有沒有想過我們不好過的時候你們在哪裡？」

陸元琪凌晨宣洩心聲。（圖／翻攝「_c_c_lu」Threads）

陸元琪凌晨宣洩心聲。（圖／翻攝「_c_c_lu」Threads）

不滿孩子遭為難！陸元琪開轟了

對此，陸元琪忍不住感嘆，「人生真的就是一題接著一題，完全不讓我休息」，對於孩子被告知，不希望陸元琪出現在靈堂和告別式，她更是不解「什麼樣的大人，會有這樣的心理素質，去對孩子提出這樣的要求？不知道孩子會為難嗎？不知道其實我才是，可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」

陸元琪痛批袁惟仁家人找上小孩放話。（圖／翻攝「_c_c_lu」IG）

陸元琪痛批袁惟仁家人找上小孩放話。（圖／翻攝「_c_c_lu」IG）

陸元琪槓上袁惟仁家人：我婚姻的殺手

陸元琪委屈表示，「為何到了這個時候了，還會有這麼奇妙的要求？可不可以都做個好好的大人？畢竟兩個還好好的孩子已經被教育成，幾乎到了完美…」、「我以為把孩子教育得很好，就對得起很多人，沒想到我最後還是被那些人排擠了，我不能出席了。那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼…」









