遭裁員、爸欠賭債！單親爸身兼5職存下28張「這1檔」股票 身價破6千萬

生活中心／王文承報導

一名男網友透露，10年前父親背負賭債、母親長期洗腎，他自己又遭公司裁員，還是一名單親爸爸，為了撫養孩子，他同時打5份工，一邊進修學習理財，一邊省吃儉用投資台股，從零股慢慢累積，如今手中持有28張台積電，身價突破6000萬元。（示意圖／PIXABAY）

不少人的原生家庭並不好，但仍有人選擇以樂觀的心態面對，相信只要努力就能扭轉人生。一名男網友透露，10年前父親背負賭債、母親長期洗腎，他自己又遭公司裁員，還是一名單親爸爸，人生一度陷入谷底。為了撫養孩子，他同時打5份工，一邊進修學習理財，一邊省吃儉用投資台股，從零股慢慢累積，如今手中持有28張台積電，身價突破6000萬元，貼文曝光後，掀起網友熱議。

爸欠賭債！他身兼5職靠這1檔股票賺6千萬



一名男網友在網路論壇《Dcard》以「社會底層？從失業單親爸到資產6千萬，這是我拼命的十年」為題發文表示，10年前的此刻正是他人生最低潮的時候。父親因賭債賣掉老家，母親因長期洗腎住院，龐大的看護費讓家計雪上加霜，而他身為單親爸爸，還得獨自撫養一名就讀小學三年級的兒子。由於原本住家空間過小，他被迫在外租屋，生活可說是蠟燭兩頭燒。

廣告 廣告

沒想到屋漏偏逢連夜雨，公司隨後宣布裁員，原PO頓時只剩下幾萬元現金可用，「那種恐慌感到現在都忘不了。」為了撐過難關，他坦言只能咬牙硬撐，一邊申請失業救濟金，一邊進修上課，甚至一口氣接下5份工作。

原PO回憶，那段日子他經常累到在高速公路上邊開車邊打瞌睡，尤其接近交流道時精神渙散、幾乎撐不住，只能不斷捏大腿、打自己巴掌提醒清醒，並告訴自己：「為了孩子，不能倒下。」

在省吃儉用的同時，原PO也開始嘗試投資台股、存零股。如今他手中持有28張台積電，加上房產資產，「我的身價正式突破6000萬台幣。」他強調，發文並非為了炫耀，而是希望用自身的血汗故事鼓勵正處低潮的朋友，「人生真的不要輕易放棄。」

最後，原PO也正能量喊話表示，也許上帝一開始發給你一手不好的牌，但只要還站在牌桌上，就有翻盤的機會，「只要還在牌桌上，就有贏回來的一天，共勉之！」

貼文曝光後，引起網友熱議，有人佩服他的毅力與眼光，「主動選股10年還能贏大盤，真的是上天眷顧」、「運氣好也是一種能力，恭喜版主走出黑暗低谷」、「一直覺得能從底層翻身的，除了努力和人品，還要有強大的意志力」；但也有網友提出質疑，「五份工分別做了什麼？時間怎麼安排？」、「整篇內容經不起考證」、「真正該分享的是進修、打5份工與兼顧家庭的過程」，相關討論持續延燒。

更多三立新聞網報導

一堆人不知！妹子曝「隱眼泡殼」回收可換500元驚呆眾人 變現管道曝光

72萬YTR大動作！他宣布拍「真正好看的A片」 陣容驚呆眾人：要怎麼輸？

頂大畢業敵不過「這技能」？女面試7連敗薪資一路砍 內行揪致命傷

台灣老闆太挑？海歸男投80封履歷碰壁超崩潰 眾人得知原因傻眼：誰理你

