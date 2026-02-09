遭裁定涉公共危險罪！北捷廁所縱火72歲嫌犯遭羈押未禁見

台北捷運大安森林公園站與善導寺站於昨（8）日接連發生男廁縱火事件，警方迅速逮捕涉嫌縱火的72歲曾姓男子。據了解，曾男因不滿「台中大夫第重劃區」長年糾紛未解決，試圖以縱火行為引起社會關注。今（9）日，曾男遭台北地院裁定羈押，但未禁見。

台北市捷運大安森林公園站與善導寺站於昨（8）日接連發生男廁縱火事件，曾男9日遭台北地院裁定羈押，但未禁見。（圖／警方提供）

根據警方調查，案發當天，兩處捷運站的男廁先後起火，所幸未造成人員傷亡。警方經調閱監視器畫面，迅速鎖定嫌疑人，並在案發後短時間內將其逮捕。

據了解，曾嫌是台灣大學外文系畢業生，並曾在日本留學，擁有高學歷，從事英日語及圍棋教學工作超過20年，並以翻譯圍棋書籍著稱。因台中市神岡區的「大夫第自辦都市重劃案」引發居民強烈不滿，72歲的曾嫌對土地權益受損感到無奈，最終選擇在台北市捷運站廁所內點燃稻草以表達抗議。

台北地檢署於2月9日下午對曾男進行複訊，並以涉嫌公共危險罪及恐嚇危安罪向法院聲請羈押。台北地方法院於當日晚間裁定羈押，但未禁見。

善導寺捷運站男廁被燒，現場一片狼藉。（圖／警方提供）

此事件引起社會廣泛關注，許多人對於曾男的行為表示譴責，同時也關注「大夫第重劃區」多年糾紛的背景。檢警表示，將持續調查案件細節，並釐清是否有其他潛在威脅。

