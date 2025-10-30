遭裁罰! 紀姓特約獸醫:明年不再跟畜牧場簽特約

中部中心 / 中部綜合報導

台中爆發非洲豬瘟疫情至今，地檢署也分案進行查辦，約談好幾位獸醫師，其中養豬場的紀姓特約獸醫師被約談後請回，但他被市府依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰。他在臉書感嘆表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了。





紀姓獸醫臉書發文吐心聲 表示豬瘟風暴至今自己還被裁罰 明年起不再跟畜牧場簽約特約獸醫。（圖／民視新聞）





他就是梧棲養豬場的特約紀姓獸醫師，日前現身地檢約談後被請回，語氣中充滿無奈，紀姓特約獸醫現身鏡頭相當低調，基於偵查不公開不想再多談。事後更被台中市府以違反獸醫師法第7條跨區簽約，受到行政裁罰，他說只能吞了。他也在臉書發文感嘆，曾問豬農豬死了這麼多，為何不找他？豬農回答，你不賣藥，也不收錢，怎麼好意思麻煩你。違反獸醫師法挨罰他認了，明年起就不再跟畜牧場簽特約獸醫師，動保處也別來拜託他，情義已盡。

遭裁罰！紀姓特約獸醫：情意已盡 曝明年起不再跟畜牧場簽特約獸醫

紀姓獸醫表示自己有防疫和畜牧經驗 對於疫情有一定敏感度 很遺憾沒幫到忙 因為根本沒人通知他 。（圖／民視新聞）





紀姓獸醫曾在屏東養豬場，歷經過口蹄疫疫情，豬隻全遭撲殺，之後毅然決然來台中執業，沒想到，又碰上非洲豬瘟疫情，竟然又與他有關。紀姓獸醫師，具有畜牧場飼養及防疫經驗，他說豬農簽約特約獸醫年費3600元，他說如果只靠簽約收入，根本難以餬口，這些年是靠著對豬農的情義相挺，才願意不離不棄，但這次事件後，決定不再簽特約，認為責任已了，更盼天佑台灣。





