以色列外交部週二發表聲明，強烈譴責西方六國針對約旦河西岸（West Bank）屯墾實體實施的制裁行動。以方批評這些措施極其「可恥」，認為其本質是試圖透過政治手段干預猶太人的定居權利，而非單純打擊暴力。

以色列外交部發言人 Oren Marmorstein 在聲明中指出，以色列堅決反對外國政府對其公民、實體甚至政府部長採取的「可恥措施」。他強調，這些制裁行動的真實核心，是試圖針對猶太人在以色列土地上的定居權，以及針對以巴衝突強加特定的政治立場，並將其偽裝成打擊暴力的手段。

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此次制裁由六個西方國家共同發起，主要針對在被佔領的約旦河西岸地區，涉及擴大屯墾區建設及對巴勒斯坦人實施暴力的相關實體。近年來，約旦河西岸的緊張局勢持續升溫，國際社會對於屯墾區擴張引發的衝突表達高度關切，進而引發這波外交制裁浪潮。

以色列政府則始終主張其在該地區的合法性，並認為國際間的制裁行為干涉了其內政與領土主張。隨著以巴局勢陷入僵局，西方國家與以色列在屯墾區議題上的分歧也日益擴大，此次外交辭令的交鋒，顯示出雙方在區域和平解決方案上的立場仍有巨大鴻溝。

原文出處：遭西方6國制裁約旦河西岸屯墾區 以色列外交部怒轟：可恥的政治手段

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