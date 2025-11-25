遭親姊爆料「家族全吸毒」 小馬可仕說重話：她已不是我認識的姐姐

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／達志／美聯社）

菲律賓政壇近日再掀家族風暴。總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）24日在記者會上，首度回應姊姊、參議員艾美（Imee Marcos）日前公開指控總統一家涉毒的爭議。小馬可仕罕見情緒激動，直言家人與親友已「非常擔心」艾美的狀況，並直言「電視上那個在說話的人，已經不是我認識的姐姐。」

菲律賓拉普勒新聞網（Rappler）報導，艾美上週在逾50萬人參與、由媒體直播的基督教靈恩會（Iglesia ni Cristo）大型活動中，突然痛批總統家族皆是「吸毒者」，引發全國震驚。相關指控迅速在社群平台上瘋傳，外界議論不斷。

廣告 廣告

面對家族醜聞被公開，小馬可仕在記者會上沉重表示，艾美的發言不像家人所認識的她，並透露家族與朋友已觀察她一段時間，均感到憂心。他說，「我們很擔心她。我希望她能好起來」，並強調公開談論家務事「極為不妥」，自己不願「把家裡的髒衣服攤在外面」。

小馬可仕長子、北伊羅戈省第一選區眾議員山卓（SandroMarcos）稍早嚴正否認指控，並形容艾美的發言「不但錯誤，而且極端不負責任」。他更表示，「這不是一個真正手足會做的事。」此話被外界解讀為再次觸及多年來關於艾美身世的傳言，使爭議更添火花。

事實上，馬可仕家族內部裂痕並非首次浮上檯面。艾美多年來被排除在弟弟的政治核心圈，2022年大選期間扮演角色薄弱，就任後也鮮少現身馬拉坎南宮，僅在少數立法活動中出席。雖然她原被納入今年期中選舉的執政黨參選名單，但之後又宣布退出，並在政府批准將前總統杜特蒂送至國際刑事法院後，於今年3月正式脫離執政陣營，成為公開的反對派。

至於兄妹是否仍有聯絡？小馬可仕坦言，兩人「已不在同一個圈子」，無論政治或私人層面皆「幾乎沒有互動」。風波延燒之際，艾美也在社群平台發文反擊弟弟的說法，寫下「是我，你看到的那些都是幻覺。證明我是錯的。我希望我是錯的。」顯示雙方的裂痕短期內恐難修補。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話