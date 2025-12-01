遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

（記者張芸瑄／台北報導）台北市一名父親遭控自女兒年僅6歲起，長期以各種方式性侵、猥褻，宛如家中惡夢。判決指出，行為從要求女兒替他手淫、隔衣侵犯，到女童升上小學三年級時竟低聲說出「爸爸會慢慢進去」等語，逼迫少女屈從。即使女兒曾以自殘方式表達極度抗拒，他仍不理會，甚至強迫查看並拍攝下體；連親子同遊的兒童樂園摩天輪車廂，也被他當成逞慾場所。案件曝光後，狼父始終否認犯行，聲稱遭誣陷，一審依11罪合併判刑20年。二審改認部分罪名，改判應執行14年，可再上訴。

本案細節顯示，父親個性暴躁，家暴情形頻繁。祖母證稱曾在半夜聽見兒子對印尼籍妻子施暴，「聲音非常大，連我這個重聽的人都聽得到」；她也坦言，孫子、孫女年紀已大，卻仍要兒子幫忙洗澡，「實在不尋常」。少女自幼就感到畏懼，幼稚園時曾替母親拍下受傷照片，自己也常被打。因自小遭侵害，又被父親以扭曲方式灌輸「付出是回報」，長期陷入混淆與恐懼。

示意圖／台北市一名父親遭控自女兒年僅6歲起，長期以各種方式性侵、猥褻，宛如家中惡夢。（擷取自 免費圖庫freepik）

轉折點出現在2024年3月。少女就讀國中時，因痛苦難耐向同學哭訴「很害怕、很噁心」，才讓多年遭遇浮出檯面。同學建議她尋求師長協助，導師與輔導老師聽聞後震驚不已，她描述情節時悲痛不已，不敢相信「電視劇才會出現的事情竟發生在自己身上」，也一度擔心報案會害到父親。師長見狀立即協助通報。

從事保全工作的父親遭羈押後仍全盤否認。他辯稱自己拍攝女兒私處照片，是因為少女疑似感染、想提醒妻子帶她就醫，否認性侵指控，並指女兒因害怕父母離異、見他帶女友回家，才捏造冤案，「不然為何不早點報案」。辯護律師甚至主張父親「疼愛孩子」，並質疑少女自小三起有幻聽、幻覺，證詞不可信。

一審法官認定，少女對父親具有高度依賴，行動與生活均受掌控；父親以不繳手機費等方式使她恐懼，加上害怕挨揍，使她無力反抗。法院指出，少女缺乏明確反抗，不能視為「合意」。父親多年侵害女兒身心、嚴重破壞倫理關係，犯後態度不佳、一再推諉女兒栽贓，依法應從重量刑，依強制性交、強制猥褻等共11罪判刑，合併應執行20年，並沒收相關不法照片與手機。

父親不服再提上訴。台灣高等法院審酌證據後，撤銷其中1項加重強制性交未遂與2項加重強制性交罪，改認為加重強制猥褻罪，最終應執行刑期改為14年。全案仍可上訴。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

