遭親藍粉專嗆「最該被淘汰」 黃敬平怒：若能停止內鬥，我願退黨！

導火線：親藍粉專痛批黃敬平「訕笑自己人」

國民黨桃園市議員黃敬平近日再度捲入黨內風暴。親藍粉專「政客爽」昨（3日）晚發文，火力全開痛批黃敬平，指控他在國民黨正遭逢「大罷免」危機期間，卻頻頻在綠營政論節目上「訕笑自己人」，配合製作單位奚落同黨陣營與同縣市議員。政客爽」直言，黃敬平這種「咖小」是國民黨最該被淘汰的對象，並認為他存在於綠營節目的價值，就是配合節目需求唱和，而非全力幫自己人辯護。

黃敬平反擊：願退黨，但前提是「停止批鬥鄭麗文」

面對「政客爽」與「反鄭麗文派」網路側翼的強烈圍剿，黃敬平今（4日）在臉書粉專發表長文回應，展現強硬態度，同時拋出震撼彈，暗示這場內鬨與國民黨主席選舉的餘波有關。

黃敬平首先為自己辯護，表示自己從事媒體和政治工作，始終堅持「有什麼話就直說」的初衷，並自認是「當烏鴉慣了」。他承認，這次黨主席選舉「我因為力挺鄭麗文，我也知道自己得罪了很多人」，但他表示「從不在意，無所謂也無所畏」。

黃敬平也澄清，針對他遭攻擊的內容，他早已對同黨立委翁曉玲、陳玉珍解釋過，並表明：「沒錯！側翼攻擊我不幫凌濤講話，是的，我確實不會幫他當時自滿說的大話背書講話。」

退黨承諾的「但書」：犧牲換團結

然而，黃敬平的最終回應更為震撼。他重申，如果批他、罵他，可以讓黨內的反對意見「集火到我這裡就好」。他沉痛地說：「如果要黃敬平退出中國國民黨，可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨！」

他強調，若自己的退出能換來黨內從黨員到支持者都希望看到的「團結」，而非「吵吵鬧鬧自相殘殺」，他願意犧牲。這番言論顯然將自己與「挺鄭麗文派」連結，直指這場爭議的本質，是黨主席選舉結束後，黨內各派系之間仍在持續「抓戰犯」與「批鬥」的分化戰火。

