遭觀眾咒罵「賺錢沒命花」！八點檔女星認走心 不忍反擊：我沒殺人放火

記者宋亭誼／台北報導

八點檔女星黃瑄被網友咒死。（圖／台視提供）

八點檔《寶島西米樂 守護》新單元今（2）日登場，黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」為了留住西服店，執意拆散中和、春燕CP，強勢促成中和與自己女兒海珍的婚事，遭觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦。網路上出現鋪天蓋地的撻伐聲浪，甚至有失控出現「詛咒式攻擊」留言，讓拍了十多年八點檔的黃瑄也首度坦言：「這次真的走心了。」

面對網友詛咒，黃瑄雖哭笑不得，卻也認了走心。（圖／台視提供）

更誇張的是，黃瑄甚至還曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她一時忍不住親自回嗆「已經開始花了不少」，結果竟遭對方立刻封鎖，讓她事後想起來也是好氣又好笑。

黃瑄自嘲：「說真的，在八點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕(何宜珊 飾)推下山坡、下毒害人了，但這些我通通都沒有耶！我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？」，她也認為，或許正因為劇情設定貼近人生，角色的轉變太像真實存在的人，觀眾才會不自覺將情緒投射得更深、更重。

