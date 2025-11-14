遭解職陸配村長打贏訴願 花蓮縣府撤銷原機關處分

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華為在台陸配，因中華人民共和國國籍問題違反國籍法遭解職後提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，要求富里鄉公所另為適法處理。

富里鄉公所表示，上午已收到公文，會儘速研議花蓮縣府撤銷原處分的內容，若處分合理適當，會在最短時間內，給予當事人應有權利的回復與保障。

鄧萬華得知訴願打贏消息，僅簡單回應說，還沒收到正式公文，不便多說。

內政部今年1月查核確認全國有5名現任村里長具中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」辦理。

鄧萬華8月1日被富里鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華8月3日說，自己拿的是台灣護照、也依法當選，突遭解職將提訴願爭取權益。

花蓮縣府10月29日召開訴願審議委員會，會中決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。

訴願決定書提到，富里鄉公所曾函請內政部及大陸委員會釋示，未等到中央主管機關釐清疑義、沒有調查鄧如何依規定註銷大陸國籍，就依國籍法解職，逕自作出不利鄧的處分。

訴願審議委員會認為，富里鄉公所未盡到有利、不利一併注意的調查義務，已違反行政程序法，因此撤銷解職處分。

年約50歲的鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁來台灣28年，與先生育有3名子女，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選，獨自照顧因罹患漸凍症而癱瘓的先生。（編輯：黃名璽）1141114