遭解讀「無黨籍爭取連任」 高虹安澄清：現階段未討論選舉規劃

遭指「應會以無黨籍爭取連任」，高虹安發聲否認（資料畫面）

新竹市長高虹安日前接受媒體專訪，相關內容被解讀為「應會以無黨籍爭取連任」，高虹安今（2日）發表聲明指出，該報導純屬過度解讀，未經本人確認，也非原話或原意，對此深表遺憾。

高虹安先前因涉助理費案退出民眾黨，相關案件貪污部分已於去年改判無罪，隨著今年九合一地方大選將至，外界關注她是否恢復民眾黨黨籍爭取連任。日前高虹安接受媒體專訪時表示，「恢復黨籍並非最迫切的事」，報導標題則稱其「應會以無黨籍爭取連任」，引發外界揣測。

對此，高虹安今日發表聲明澄清，相關報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，也非其原話或原意，對此深表遺憾，她強調，現階段尚未討論任何選舉規劃。

高虹安指出，對她而言，當前最重要的工作是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民的託付，將市政工作做好才是首要任務，並感謝外界的關心。





