遭診所指控「欠費14萬」 小薰3聲明「已付清餘額」反擊：個資遭外洩

藝人小薰（黃瀞怡），與同為演員的男友鄭人碩交往多年，兩人都在戲劇圈交出亮麗成績單，小薰也曾奪下金鐘獎迷你劇集女配角，不過近日兩人捲入拖欠牙醫診所款項的風波，台北一間知名牙醫診所爆料指控小薰，拖欠14萬元治療費。對此，小薰今天（12／11）也透過經紀公司提出三項聲明，強調診所「外洩個資」，除了駁斥欠款，強調已提前將所有餘款付清。

小薰針對近期捲入積欠牙醫款項的風波，發出三項正式聲明，強調「診所未能嚴守病患個資保護原則」、「對律師回覆文本未能正視根本問題的嚴正遺憾」、「結案與法律追訴權的保留」。小薰聲明中嚴正說道：「始終相信並尊重醫病關係中最高的職業道德與法律要求，即醫療機構負有嚴格保護病患個人資料及診療隱私的不可推卸責任。」

另外，病患相關個資疑似遭到外洩，小薰也怒斥，「這種行為已嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。」她強調相關費用並無拖欠，表示牙套的療程是以「做多少，付多少」，為了徹底杜絕有心人士惡意捏造，目前已經「提前將所有餘款全額付清」。

最後，小薰強調「對於此前及未來繼續惡意散播不實言論、以及任何涉及侵害藝人個資或名譽權的行為，本公司將保留所有法律追訴權利，絕不寬貸」，未來「將專注於專業演藝工作，不再對此事件進行任何評論。」

