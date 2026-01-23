遭註銷台灣身分 李東憲遭爆道館倒閉跑路了！改名「中國館長」現況曝光

政治中心／綜合報導

曾是跆拳道好手的李東憲，在入籍中國後被台灣方註銷國民身分，如今在中國開道館、直播。2025年時他透過實名認證，註冊了名為「中國館長李東憲」的抖音號，但粉絲數成長緩慢，之後還傳出開的道館倒閉、跑路了。2026年1月，李東憲拍出自己在監督學員的影片，針對傳聞痛批「某些人整天造謠我跑路了，你們不累嗎？」

李東憲2023年參加亞太壯年運動會跆拳道比賽奪銅，卻在頒獎時高舉五星旗。後續跑到中國開道館，還秀出入籍中華人民共和國的證件，2025年1月，陸委會正式註銷李東憲的台灣身分，除了得以「大陸人」身分來台外，也無法享有台灣健保。

李東憲的實名認證抖音號，自稱為「中國館長」。（圖／翻攝自抖音）

被註銷台灣身分的李東憲，不時就透過抖音更新日常動態、宣揚「回歸祖國」，個人抖音帳號「中國台灣李東憲」有50多萬粉絲；大約在2025年下旬，李東憲再透過中國身分證實名註冊抖音，自稱是「中國館長李東憲」，不過截至2026年1月，他的實名抖音帳號只有2萬多粉絲。

值得注意的是，李東憲到中國開道館後，時常有缺錢、跑路、道館倒閉等傳聞；2026年1月李東憲對於上述強硬回應，「某些人整天造謠道館倒閉、我跑路了，都說兩年了，你們不累嗎？」也PO出自己正在監督學員訓練的影片，痛批「整天相信外網的人，我只能說你們智商真低，別人說什麼你們就信什麼，我沒直播就是跑路了，我直播就是缺錢割韭菜。」

