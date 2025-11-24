遭詐不只26人! 耐斯旅行社遭車商控買車尾款也沒匯

地方中心／葉為襄、陳崇翰、胡崇恩 基隆報導

上週五基隆26名民眾，找宜蘭蘇澳耐斯旅行社要到日本賞楓葉，出發前兩天被告知因為"熊出沒"無法成團，26名受害者疑似被詐騙將近百萬，因此提告，結果現在還有車商爆料，七月時對方向他購買遊覽車，尾款拖到現在也沒付。

受害者忙著確認資料，找在地議員陳情，原訂11/7要出發到日本賞楓，期待近半年，但出發前兩天整團被取消，理由竟然是這個。受害者表示她說有熊喔有熊喔，第一次是這樣講，後來說（機位）超賣，還有15位你們要不要，我跟他說沒有我們七個，後來還是沒有啊。旅行社爭議不只這個。

有車行業者貼出截圖爆料，從7月份買遊覽車，拖到8月，700多萬只給300多萬，要陸續匯款，至今仍差將近400萬沒繳，承諾先匯50萬，業者也根本沒收到，受害車行業者林哲宇說買靠行車沒關係，因為大家朋友的信任，我先讓你車子先開去，你是不是手機轉帳是即時轉帳，我到現在都還沒有收到，金額那時候那台車的車價700萬，她那時候已經匯款，扣除這台車的本身的貸款金額，還匯款300多萬來，300出萬，可是還是有差錢





起底旅行社，公司登記在宜蘭蘇澳，卻不見業者身影，民代提醒大家找旅行社要小心。

基隆市議員鄭文婷表示幫受害者他們來處理，品保申訴相關的一個作業流程，再一次的呼籲所有的民眾，參加旅行團一定要找，這個誠實可靠的旅行社要出去玩還是得了解旅行社背景，要是一不小心踩雷，恐怕被當肥羊宰。





