遭詐團冒名稱國外匯款卡住須先繳費 央行：假的、全是詐騙

央行提醒，近期有不法人士假冒央行名義致電民眾，謊稱有「國外匯入款卡在央行」，藉機索取個資或要求支付費用，這類電話 全都是詐騙。（圖：央行臉書）

台灣詐騙猖獗，詐騙案件層出不窮。中央銀行今（12）日透過臉書粉絲團貼文指出，近期出現假冒中央銀行的電話，要求民眾繳款以解除國外匯入款卡住情形，這些都是詐騙，民眾勿輕信，若有疑問可向165反詐騙專線或往來銀行了解。

詐騙集團手法不斷翻新，竟然連央行都成為冒用對象。近期出現假冒央行的電話聲稱，民眾有一筆國外匯入匯款卡在中央銀行無法解款，需要提供銀行帳號、提款卡及密碼等資訊，要求民眾先繳「稅金」、「手續費」或「解款費」才能入帳，央行強調「這全部都是詐騙」。

央行今天發文表示，騙集團常見話術包括聲稱「您有一筆國外匯入匯款卡在中央銀行，無法完成解款」； 要求提供銀行帳號、提款卡、密碼等敏感資訊；謊稱需先繳交「稅金」、「手續費」或「解款費」才能入帳。央行指出，國外匯入款的通知及解款，都是由商業銀行辦理，不會經由中央銀行。

央行續指，凡是要求「先付款」才能拿到款項都是詐騙。民眾若遇到這類行為，應該立即掛電話，不要提供任何帳號、個資，若有疑問可向165反詐騙專線或往來銀行查證；如果有來自國外的不明匯款，也要提高警覺。