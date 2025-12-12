遭詐團滲透近2年、60餘官兵成共犯 馬防部指揮官劉慎謨遭拔官

馬祖防衛指揮部指揮官劉慎謨中將（右2）因詐團滲透該部隊、多達60餘人成為共犯，遭國防部調職處分。圖為劉慎謨日前視導馬防部擴訓。馬防部提供



陸軍馬祖防衛指揮部爆發遭詐騙集團滲透，近2年多達60名官兵成為詐騙集團的共犯，竟然「出租」金融帳戶與網購帳號，涉犯洗錢等案，由於案情有擴大、擴散到國軍其他單位的情況，國防部今天（12/12）出手處分主官，將馬防部指揮官劉慎謨中將調職，遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。另外，國防部也成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，全力防堵詐騙集團侵入國軍單位。

軍方人士透露，經調查，近2年馬祖防衛指揮部已有此類案件，而劉慎謨中將於2024年11月接任馬防部指揮部，同時晉任為陸軍中將。儘管如此，據了解，對於案件在劉慎謨上任前就已發生，但劉慎謨認為自己身為現任指揮官，仍坦然接受處分，願意扛起應付的責任。

陸軍原六軍團副指揮官尹昌榮中將（右）出席2025.11.25晉任中將儀式時，由賴清德總統授階並合影。尹昌榮於2025.12.12接任馬防部指揮官，接替劉慎謨中將職務。截自總統府YouTube

目前案情持續偵辦，國軍全軍也進行全面清查，陸軍督察長蔡則明少將本週三（12/10）在國防部記者會表示，對涉案人員「嚴懲不貸」。不過，由於詐騙集團部隊官兵的人脈關係，可能已打入陸軍在台灣本島的部隊中，軍方人士擔憂案情規模可能擴大。

由於馬防部涉及「出租」金融機構帳戶與網購帳號等、成為詐騙集團共犯，若遭到羈押處分、甚至遭汰除後，恐衝擊外島戰力，陸軍表示，經過清查後，目前馬防部尚未發現新增案例。至於涉案官兵離退後的兵力缺口，陸軍司令部已經指導馬防部，在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生問題。

為了防堵詐騙集團全面入侵國軍營區，國防部宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將，於本週三也於國防部記者會中說明，國軍詐欺防制的新制度，將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例；對外則配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數位發展部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的通報案件，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。

