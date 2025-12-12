遭詐想投資虛擬貨幣讓積蓄翻倍 婦人險解除35萬美金定存

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市62歲范姓婦人拿多年積蓄購買35萬美金，放在銀行定存，近日卻突然前往龍潭區一處金融機構，告知行員她為了投資虛擬貨幣，要解除所有美金定存，行員懷疑她遭詐，緊急通報龍潭警分局派員前來關心，再細細分析，才讓范婦相信自己遇上詐騙，決定不解除定存。

龍潭警分局龍潭派出所巡佐陳健華、警員胡博昌趕抵金融機構時，行員正耐心地勸告范婦別急著解除定存，警方詢問後，范婦才坦言，她日前在網路上結識陌生男子，對方每天噓寒問暖之外，也會分享投資理財觀念與方式，還不斷勸她把握機會投資虛擬幣「積蓄很快就能翻倍」。

警方說，范婦之後更被對方邀入投資群組，她註冊進入投資網站，不斷看到其他人投資後，很快就有高額獲利，讓她心動不已，才決定聽對方建議，要解除35萬美金定存，再整筆拿來投資虛擬貨幣。警方舉出許多案例，向范婦說明，她才終於相信自己陷入詐騙陷阱，不斷感謝行員與警方聯手勸阻，幫她守住約千萬元的積蓄。

