遭詐財損有望拿回？ 政院打詐中心出招：研議成立補償基金

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今日共同舉行「預算翻倍詐騙不減，檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。（王千豪攝）

國民黨立委張智倫等人今（9）天舉行打詐公聽會，會中立委與專家學者均提到，對於被害人而言，最在意的是何時能夠拿回財損；若被害人無法證明被騙的錢跟詐團不法所得之間的關聯，這些錢就會被充公納入國庫，因此也呼籲政府拿這筆錢成立賠償基金，協助被害者；行政院打擊詐欺指揮中心代表回應，正在研議是否成立詐騙補償基金，會列為今年度與明年度的重點工作。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今日共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽，要求重寫KPI、強化監管網路平台與虛擬資產境外交易所落地監管，並落實追贓優先與人權保障，守護國人每一分財產。

反詐騙聯盟協會理事長陳安迪表示，從受害者的角度來看，打詐儀表板上所公布的報案記錄及財損金額跟受害者一點關係都沒有，受害者最希望是被騙的錢何時能追回來，這是最急迫的事情，「受害者不管詐騙犯被判死刑或什麼刑，只在乎錢什麼時候能夠追回來。」

陳安迪指出，受害者往往要等待漫長的司法判決過程，上訴就需要更多時間，這段期間受害者飽受折磨，每天都在期盼司法能夠給公道，結果卻是司法單位給「一張廢紙」，例如不起訴、偵查終結、債券憑證等。

陳安迪說，更糟糕是，受害者要在一年或兩年內，自己證明被騙的錢跟不法所得有關連，如果沒有辦法證明就會依法充公，直接納入國庫，但很多受害者沒有辦法舉證，例如虛擬貨幣或車手面交，所以希望能夠簡化司法制度，也希望能用充公國庫的錢設立詐騙受害者專屬的賠償基金，輔導受害者心靈、急難救助，或是協助其找工作等。

政院打詐中心執行秘書王琮聖表示，當司法機關查扣一些不法所得時，只要沒有辦法第一時間連接到被害人的話，最後結局都是充公，所以打詐中心在研議是否要將一部分款項移播成立詐騙補償基金，補償一些被害人的損失，或提供之後的輔導等，但這涉及跨部會討論，不過會列為打詐中心今年度跟明年度的重點工作，假如未來把方案提出來的話，盼立委支持。

司法院刑事廳法官吳元曜表示，法院或檢察官在程序進行中，可以斟酌個案的情形依《刑事訴訟法》142條第一項規定，將扣案的贓物返還被害人，但詐騙案件被害人的人數十分眾多，難以認定扣案的犯罪所得是否屬於特定被害人，還是各被害人所應該獲得的金額跟比例，所以在法院審理時，直接發還可能會有一些難度。

吳元曜指出，即使沒有在審理中發還，按照刑訴法473條第一項規定，有關沒收物或追徵財產的發還或給付，可以由執行檢察官來為之，因此就沒收或追徵金額發還或給付多數被害人的範圍，還是可以由執行檢察官做成一個分配表來具體分配。

