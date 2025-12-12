遭詐騙憂鬱「家中堆滿雜物」 醫建議從「斷捨離」療癒

營養功能醫學專家劉博仁在門診中遇到一位經濟條件良好的患者，卻長期情緒低落、不想出門。該患者多年前曾遭詐騙集團詐騙，此後對世界的信任與自我安全感逐漸流失，心情持續低落。

這位患者的家中東西越堆越多，床底下堆滿雜物，家裡幾乎沒有可以活動、可以呼吸的空間。（示意圖／Pixabay）

劉博仁在社群平台分享該案例指出，這位患者的家中住了幾十年，東西越堆越多，床底下堆滿雜物，衣櫃一打開衣服擠得快掉出來，家裡幾乎沒有可以活動、可以呼吸的空間。他向患者表示，「很多情緒走不出來，不是因為事情太大，而是心裡有太多沒被放下的東西。」

劉博仁建議患者從「斷捨離」開始，不需要一次清空人生，可以從很小的地方開始。他建議做一個簡單的表格，每天處理一樣多餘的物品，能捐就捐、不能用就送回收，每天記錄下來，一天一樣就好。他表示，當外在的雜物慢慢變少，內心的壓迫感真的會跟著鬆動，一個月、兩個月後，空間變多了，呼吸比較順了，對自己的信心也慢慢回來了。

劉博仁分析，情緒的枷鎖常常是無意中形成的，有些人被傷過、被背叛過、被失敗打倒過，於是心裡開始堆積恐懼、執念、後悔、自責，久了就像家裡塞滿雜物一樣，不是不想動而是動不了。

劉博仁提醒，情緒低落不只是想法的問題，身體狀態也很重要。（圖／pxhere）

劉博仁也提醒，情緒低落不只是想法的問題，身體狀態也很重要。他從功能醫學的角度指出，常鼓勵患者注意抗發炎、抗氧化的營養素、腸道益生菌幫助腸腦軸的穩定，以及規律作息、適度曬太陽、溫和運動。他表示，當身體的發炎降下來，腦袋真的比較清楚，情緒也比較有彈性。

劉博仁在社群平台呼籲，如果正在谷底、覺得人生卡住了、不想出門、不想見人、對什麼都提不起勁，不要急著責怪自己，也許只是需要一點空間，從清掉一樣不需要的東西開始就已經很好了。

