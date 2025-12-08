遭詐騙案列警示帳戶 生技公司150萬遭凍結 險信用破產

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

這會不會很荒謬？台中市有一名民眾，憑53張各匯入100元的匯款單，報案遭到詐騙，警方因此火速凍結53個帳戶，但是，其中一家是無辜的生技公司，因為被列為警示帳戶，造成將近150萬的金流被"鎖喉"，公司信用面臨全面崩盤，受害人指控，這是損及商譽的可怕遭遇！

被害人刷存摺，出示了匯款紀錄，就因為被匯入一筆莫名其妙的100元，帳戶竟然因此遭到凍結！被害人的生技公司，在11月27日，帳戶被匯入100元，29日，有民眾報案遭到詐騙，提供的53張匯款單，包括生技公司帳戶，12月1日，業者發現被列入警示帳戶，遭到凍結，影響金流近150萬元！直到4日還清白，帳戶才解鎖！

因"百元匯款"遭凍結 生技公司險信用破產

生技公司無辜遭凍結帳戶。

詐騙被害人描述，他是誤信投資群組，加入後被索取會費，要匯出53筆各100元，他還真的費力氣一筆筆匯，對方卻失聯，他才趕快報警，提供53個匯款帳戶！無辜的生技公司，怎麼會被當成詐騙帳戶？警方還在查！只是詐騙多、案件急，警方說明，是依法列出53筆警示帳戶，好盡快防堵不法資金流向！

生技公司無辜遭凍結帳戶。案件中，有5個帳號被警方查到沒涉案，已解除警示恢復交易。其餘40多個帳戶，也無辜嗎？由各帳戶開戶地所轄分局，持續偵辦追查。





