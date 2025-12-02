遭詛咒「賺錢沒命花」 黃瑄無奈：這次真的走心了

黃瑄在《寶島西米樂 守護》中飾演西服店老闆娘「曉蘭」，為了留住西服店，執意拆散中和、春燕 CP，強勢促成中和與女兒海珍的婚事，讓不少觀眾氣炸。網路上出現鋪天蓋地的撻伐聲浪，甚至出現「詛咒式攻擊」留言，讓拍了十多年八點檔的黃瑄也首度坦言：「這次真的走心了。」

仍有許多觀眾給黃瑄加油打氣，讓她更有動力繼續投入角色。（圖／台視）

黃瑄透露，原本很少細看留言，沒想到一點開彷彿「打開潘朵拉的盒子」，負面情緒瞬間湧出，一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。」

更誇張的是，她還曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她忍不住親自回嗆：「已經開始花了不少！」，結果竟遭對方立刻封鎖，想起來也是好氣又好笑。

對於觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦，黃瑄自嘲：「說真的，在八點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕（何宜珊 飾）推下山坡、下毒害人了，但這些我通通都沒有耶！我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？」

黃瑄(右)劇中拆散何宜珊(左一)和盧彥澤(左二)因此被罵翻。（圖／台視）

她也認為，或許正因為劇情設定貼近人生，角色的轉變太像真實存在的人物，觀眾才會不自覺把情緒投射得更深：「反而那些太離奇的反派，大家看完就笑笑過去。」黃瑄坦言，這樣的設定讓角色更立體：「她不是鐵打的女強人，也是在一個一個選擇中，把自己逼到快撐不住。」

面對負面聲音，她也逐漸調整心態，告訴自己不要再一一去看。劇中角色在丈夫離世後面對一連串問題，她有感而發說：「留下來的人其實很辛苦，曉蘭只是被迫在崩塌的人生裡，做出她以為唯一能保住一切的選擇。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間 8 點至 9 點於台視頻道首播，晚間 9 點至 10 點重播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導