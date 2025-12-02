遭詛咒「有錢沒命花」！黃瑄演《寶島西米樂》被罵到走心

【緯來新聞網】黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂 守護》飾演西服店老闆娘「曉蘭」，為了留住西服店執意拆散「中和、春燕」CP，強勢促成中和與自己女兒「海珍」婚事，讓不少觀眾氣炸，網路上出現鋪天蓋地的撻伐聲浪，甚至出現「詛咒式攻擊」，讓拍了十多年八點檔的黃瑄也首度坦言：「這次真的走心了。」

黃瑄被觀眾罵到走心。（圖／台視提供）

黃瑄透露原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」，負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」



但後來也無奈，她笑說：「想想還是算了，認真就輸了。」更誇張的是，黃瑄甚至曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她一時忍不住親自回嗆「已經開始花了不少」，結果竟遭對方立刻封鎖，讓她事後想起來也是好氣又好笑。



對於觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦，黃瑄自嘲：「說真的，在八點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕（何宜珊飾）推下山坡、下毒害人了，但這些我通通都沒有耶，我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？」



對於外界的不滿聲浪，黃瑄逐漸調整心態，告訴自己不要再一一去看，劇中角色在丈夫離世後面對一連串的問題，她有感而發表示：「留下來的人其實很辛苦，曉蘭只是被迫在崩塌的人生裡，做出她以為唯一能保住一切的選擇。」 《寶島西米樂 守護》每周一至周五晚間8點至9點於台視頻道首播、晚間9點至10點重播。

