遭詛「一屍兩命」！愛雅強硬發聲「護兒」 曬報案單提告：身為母親絕不視若無睹

女星愛雅（張艾亞）於 2022 年與圈外老公結婚，並於 2025 年 8 月驚喜宣布懷孕喜訊，正值滿心期待新生命到來的時刻，卻遭到網路暴力騷擾。近日有網友在社群平台留下極其惡毒的評論，詛咒其「流產一屍兩命」，面對如此逾越底線的言論，一向對酸民評論冷處理的愛雅，這次選擇不再沈默，於18日公開報案證明單，決定動用法律手段守護尚未出世的孩子。

惡毒留言引發公憤 網友冷血言論曝光

愛雅在 Instagram 限時動態中貼出一張台北市政府警察局內湖分局西湖派出所的受（處）理案件證明單，案由標註為「一般刑案（妨害名譽（信用））」。起因是一名網友在其貼文下留言：「祝你流產一屍兩命，想起都開心。」該言論不僅引起公眾憤怒，也觸碰了法律紅線。愛雅表示，出道至今對於網路上的謾罵與評論，她始終以平常心面對，甚至從未動念以司法方式回應，但此次言論明顯針對無辜生命，讓她感受到強烈的恐嚇與威脅感。

捍衛母職尊嚴 愛雅發聲守護孩子

對於此次提告的決定，愛雅感性且堅定地表示：「身為母親，無法也不該視若無睹。」 她強調，雖然網路追蹤不易，不一定能百分之百找到對方，但她仍會選擇挺身而出保護孩子，並守住自己應有的界線。目前案件已由警方受理，愛雅透過實際行動向外界傳達「網路並非法外之地」的立場，除了感謝外界關心，也展現出「身為母親」守護家庭的強悍與勇氣。



