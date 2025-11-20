遭認證偷闖診所「讓林沄蓁直播控呂秋遠」 作家H反擊

作家H(右)護著林沄蓁律師(左)。(林偉信攝、粘耿豪攝)

知名律師呂秋遠先前爆發私生子風波，小孩生母、同為律師的林沄蓁，今年6月上作家H（陳鴻儀）的臉書直播，指控呂秋遠未見小孩、沒給扶養費等。昨（19日）律師李怡貞爆料，兩人未經允許就偷闖某診所直播，獲苦主醫生證實。對此，作家H今（20日）發文駁斥。

李怡貞19日發文點名林沄蓁、作家H沒有經過診所同意，在下班時間（晚上十點）於診所內部開直播，「作家H身為診所員工卻幻想自己是負責人的樣子，可以邀外人到診所隱密內部工作空間？生母身為律師去診所露臉哭一個小時多還不用掛號？」她痛批林沄蓁身為律師，竟然不懂自己已涉嫌無故侵入他人住宅。

廣告 廣告

林沄蓁、作家H被控偷用診所辦公室開直播。(圖／FB@作家H)

而王姿允醫師19日證實，作家H和林沄蓁確實未經許可，擅自在她的診所私人辦公室直播，「事後我們有詢問他為什麼會發生這種事，他的答覆是辦公室網路比較好。（請問這算什麼正當理由？公司是可以這樣公器私用的嗎？）」

王姿允直言，這種事情並非首次發生，作家H屢次在沒有知會的情形下，於下班時間帶她不認識的人，到診所裡談私事。「當初是因為他說自己作息與別人不同，晚上會經常待在公司，我們才給了他鑰匙。」沒想到作家H沒考慮公私分明的問題，讓診所辦公區上新聞，造成同仁困擾，擔心診所會不會捲入不該參與的爭議。

面對批評，作家H於20日指出，當時王姿允說要做單親平台，和林沄蓁聯絡上後，就告知他可邀對方來分享；怎料直播完隔日，就因使用診所辦公室，所有人的嘴臉都變了。作家H直言：「當下王醫師的反應，不是怪我使用辦公室噎，妳說的是：『如果是我來處理，就不會讓聲音畫面那麼糟，什麼blabla的』，你表現出的是，你恨不得是妳在主導那場直播噎⋯⋯更妙的是，在那之後，原本幫林律師說話的妳，怎會忽然轉向，變成和李律師大嬸差不多水平！？不要因為私底下這個人會幫你生意說話，就不分黑白啦！」

談及爆料者李怡貞，作家H一肚子氣，開嗆：「李律師啊，到底在幹嘛呢？聽到你發那個文，我真是哭笑不得啊，訴狀裡誰在跟你談，你說的那個法條啦！林律師智商明顯就比你高出不知道多少，你怎會自以為能想到林律師提告的思維呢？一把年紀了，上電視光鮮亮麗，上了網滿口粗話。我真擔心你人生心裡有多空虛⋯⋯。」

他再度聲明，林沄蓁不僅是朋友、也是委任律師，隔空向李怡貞喊話：「妳如果，狗膽，敢再用任何雙關語，影射詞，污辱或羞辱她試試，我是絕對，不會，讓我重視的人，受傷！」

更多中時新聞網報導

胃內水球增飽足感 中年男甩肉

得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成

TPBL》雲豹踢館成功 開季6連勝追平隊史