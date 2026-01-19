遭誣陷「300萬元買位子」 北市議員擬參選人劉品妡到北檢提告

台北市議員擬參選人劉品妡(圖中)，在民進黨立委林楚茵(圖右)及律師房彥輝(圖左)陪同下，今(1/19)日前往台北地檢署對惡意散播謠言者提告。呂志明攝



民進黨籍台北市議員趙怡翔出任國安會副秘書長，並將地方服務工作交棒給辦公室執行長劉品妡，近日劉品妡有意投入大安文山區議員初選，卻遭人惡意指控「300萬元買位子」，劉品妡為了捍衛自己聲譽，今(1/19)日上午在立法委員林楚茵陪同下，前往台北地檢署控告造謠者涉犯《刑法》加重誹謗罪。

民進黨台北市議員擬參選人劉品妡。呂志明攝

劉品妡表示，此次提告並非為了引發口水戰，而是要以司法行動劃出清晰底線。她指出，選舉競爭應以政策與能力為基礎，而非透過「編劇式謠言」來摧毀對手的人格與名譽。她說：「選民的選擇是民主的重要環節，但造謠絕不是民主的一部分。」她強調，提告的目的不僅是為了自身的清白，更是為了捍衛前老闆趙怡翔及團隊多年來的努力成果。

立法委員林楚茵強調：「台灣的民主經歷了無數前輩的奮鬥，絕不能容忍任何人利用不實訊息破壞選舉公平性。」林楚茵呼籲社會大眾停止轉傳未經查證的內容，並指出言論自由並非造謠的免責理由。她強調，此案的重點在於揪出躲在暗處散布不實訊息的造謠者，避免選舉過程被惡意干預。

律師房彥輝指出，目前已完成相關事證蒐集，包括截圖與傳播記錄，並正式依據《刑法》第310條第2項「加重誹謗罪」提起告訴。他強調，此次法律行動不僅是為了維護劉品妡個人的權益，更是為了保護基層團隊長期累積的專業名譽，避免惡意抹黑對團隊造成不必要的傷害。房律師呼籲檢警單位加速追查造謠源頭及傳播鏈，確保相關人士能為其行為負起法律責任。

