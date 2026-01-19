遭誣「第五縱隊」、「掮客」 胡振東委律師發函要求蔡正元7日刪除影片公開道歉

前美國國防部官員兼雷神公司台灣駐地經理胡振東，19日委託律師向國民黨前立委蔡正元寄發律師函，指蔡正元在YouTube影片中以「第五縱隊」、「掮客」等詞誹謗其名譽，並對其學經歷與軍職背景多處不實指控。 圖：截取「YouTube」@頭條開講

[Newtalk新聞] 前美國國防部官員兼雷神公司台灣駐地經理胡振東，今天（19日）委託群景國際商務法律事務所向國民黨前立委蔡正元寄發律師函，指蔡正元在YouTube影片中以「第五縱隊」、「掮客」等詞誹謗其名譽，並對其學經歷與軍職背景多處不實指控。胡振東要求蔡正元於文到7日內刪除相關影片並公開道歉，否則將依法追究刑事妨害名譽及民事侵權責任。

律師函指出，蔡正元於2026年1月3日在YouTube「頭條開講」頻道發布影片「第五縱隊就是你？蔡正元痛斥美國雷神說客！有本事派10萬美軍防衛台灣【頭條開講】精華版」，對胡振東身分、學經歷、軍職背景及專業操守作出多項未經查證的不實陳述，造成其社會評價、專業信用及人格尊嚴重大損害。具體不實指控包括：宣稱胡振東建中一年級移民美國係為逃避兵役（實情為全家移民）；指胡振東非美國軍校畢業、僅為行政官無軍官經驗（實情為完成美國軍事教育體系，主要軍職為飛彈作戰組員指揮官／教官，曾於五角大廈任戰爭計畫官、派駐越南河內任聯合任務部隊副指揮官，服役27年）；以及指胡振東透過私人關係取得雷神公司職位、負責銷售軍事系統（實情為雷神主動邀請加入，職位為駐地經理，負責專案執行及訓練支援，與銷售無關）。律師強調，這些事實僅需網路搜尋即可查證，蔡正元未盡查證義務，已逾越合理評論範圍，涉犯刑法妨害名譽及民法侵權。

胡振東透過律師事務所發布聲明稿，重申其長期關心台美國防事務，蔡正元的言論將其形塑為謀取私利、罔顧台灣利益的小人，具真實惡意。聲明要求蔡正元立即停止侵害名譽行為，刪除或下架不實內容，並以相同公開方式更正事實及道歉。群景律師方定國、陳欣彤、李宣佑聯署表示，為免爭訟，敦促蔡正元盡速回覆辦理。

事件起因於蔡正元在影片中批評胡振東為美國軍火商說客，質疑其推動台灣購買美國武器動機。胡振東為美籍台灣人，曾任美國空軍軍官27年，退役後加入雷神公司，近年頻在媒體評論台海局勢。蔡正元為國民黨前立委，常在網路節目評論時政，目前尚未回應律師函。根據網路搜尋，此影片已累積數萬觀看次數，引發輿論討論。

