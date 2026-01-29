遭誤傳「追星追到貴賓室」不被續約 Fubon Angels寶兒親自澄清

寶兒遭誤傳「追星追到貴賓室」，導致不被球團續約，她發聲澄清。（翻攝自寶兒IG）

中職富邦悍將Fubon Angels啦啦隊成員寶兒（吳昀廷）被媒體爆料，和隊友在韓星開球時追星追到貴賓室，因此遭球團不續約。寶兒今（29日）親自透過社群澄清，強調消息不正確，表示自己並未追星，也沒去貴賓室；該媒體後續表示，有關寶兒消息屬誤傳，並已修正內容。

寶兒於2024年加入Fubon Angels，日前透露接到球團的不續約通知，坦言不捨，但仍尊重球團考量與決定，未料今日有媒體報導指出，寶兒在SUPER JUNIOR成員利特、始源、神童受邀開球時，與隊友追到貴賓室，才導致未能續約。

對此，寶兒在Threads相關報導貼文下留言澄清：「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室也沒有追星！」後續相關媒體也發聲證實，有關寶兒消息屬誤傳，並已修正內容。





