遭誤匯款...想還錢反被控侵占！他心累：憑什麼幫你錯誤買單

網友指控對方匯錯戶頭，受害者反被告侵占。圖／翻攝自匿名公社

一名網友在臉書社團匿名公社指控，日前媽媽約20年未使用戶頭遭人無故匯款，得知消息想返還費用，卻因交通油錢與對方談不攏，反被告侵占，該名網友也坦承，基於擔心詐騙洗錢問題，沒有選擇匯款回去；如今遭對方提告，無奈表示「憑什麼要為你錯誤買單」。

網友指出，對方匯款的戶頭是媽媽約20年沒有再使用的帳戶，目前連卡片、存摺都沒有，若要返還給對方就必須重新辦理帳戶資料，且還要開車來回12小時將錢送至對方手中；原PO表示，當時想返還金錢，且媽媽腳還未受傷可以行動，若對方願意支付油錢約4000元，願意開車前往，惟對方不肯支付油錢、雙方談不攏，隨即遭控侵占。

如今媽媽膝蓋受傷，打石膏修養當中，擔心長途乘車、顛頗路面影響復原，遭告後還向警方製作筆錄，無奈自己有心處理卻要自行吸收時間、油錢成本，質疑「憑什麼你匯錯我們要為你錯誤買單」。

原PO表示，一方面也擔心對方是詐騙、要他洗錢才沒有選擇匯款還錢，不過「我們沒有動用你匯錯的那筆錢，也沒有拒絕返還」，依法匯錯者必須負擔返還的必要費用，只是希望對方為自己的錯誤付出相關成本，不要讓受傷的人白白跑一趟，盼能互相體諒。

貼文一出，網友認為「現在有些人自己錯，還不認為自己有錯」、「自己匯款錯誤就要自己打電話去銀行告知啊」，質疑「轉帳前不是都會再三確認帳號是否正確嗎？」若經確認還能匯錯戶頭，難道「都瞎了嗎」感到相當傻眼；不過也有網友猜測此行為「意圖使人犯罪，然後要和解金」，提醒原PO「可以申訴」或是「反告對方誣告」，維護自身權益。



