遭誤解零選擇才拍BL劇！邱宇辰親回應 「心裡只有感恩」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人邱宇辰憑藉演出BL劇《關於未知的我們》走紅，但之後卻被爆出與黃宏軒鬧翻，加上近期疑似遭到哥哥王子（邱勝翊）波及導致中國演唱會取消，如今他登上張景嵐的Podcast節目受訪聊到出演BL劇的原因，遭到部分網友解讀成零選擇才接下。對此，他在Threads發文回應了。

邱宇辰被解讀零選擇才拍BL劇。（圖／百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰表示，自己當年是在幾乎沒有任何戲劇邀約，且狀態低迷的情況之下收到BL劇《關於未知的我們》的邀請，因此他強調，對自己而言，「那並不是所謂『因為零選擇才勉強接受』，而是在那個當下，有作品願意相信我、找我合作，我完全沒有任何猶豫，心裡只有感恩。」

邱宇辰相信有看過完整訪問的人都可以理解自己的原意，「我從來沒有對任何作品、題材或劇組不尊重，也沒有覺得自己是被迫或勉為其難。」而那段經歷對他來說是重要的，同時也相當珍惜，最後他感謝願意理解的人。文章曝光後，許多粉絲也紛紛留言聲援他，「我們懂你，謝謝你為自己出聲，善良需要有點鋒芒」、「我們都知道你比誰都更珍惜這個角色。」





