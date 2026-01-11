遭誤認「柬埔寨斷腿女網紅」薔薔秀證據自清 收道上弟兄營救訊息

薔薔被誤認成大陸斷腿女網紅。(圖／微博、chialing_maze Instagram)

大陸女網紅日前被發現流落柬埔寨街頭，只見她雙腿疑似骨折，癱坐在街頭，加上全身蓬頭垢面，與平時形象相差甚遠，好在目前獲得協助，狀況逐漸好轉，不過照片瘋傳後，不少人指出疑似撞臉薔薔，薔薔也親自做出回應。

薔薔日前在臉書發布影片，一開頭就被詢問：「聽說你在柬埔寨被打斷腿」，她好氣又好笑表示：「那才不是我好不好」，接著表示有稍微去調查該名網友背景，「早知道請搜救團隊去搜救她，她是在嗨場工作的一個女生，一個叫做西港王府的嗨場上班，她是因為後來沒有工作，每天自己吸毒，然後就吸壞了」，接著強調：「希望她可以早日康復好嗎？讓大家知道那不是我。」

薔薔表示近來還收到一堆江湖兄弟的訊息，內容都是關切她是不是被打斷腿？需不需要到柬埔寨去營救？讓她氣到表示：「現在救也太慢了吧，超爛的，都已經送到醫院了」，接著指出自己與網紅的差異之處：「我也沒有法令紋，一直以來都有電波拉皮，所以根本不是我，要注意我素顏的樣貌，我素顏是很漂亮的」，顯見對自己外貌相當有自信，此外，她也請在柬埔寨的人脈，送水果籃到醫院慰問，可說相當有心。

影片曝光後，網友紛紛留言：「我第一時間也覺得像薔薔」、「還請人去關心真的出事的人，真不錯」、「那女的有福氣，薔薔還請人去救她，人在醫院還送水果籃，真的是仁至義盡了」、「我一開始看到也嚇一跳」。

