遭諷年改立場「昨是今非」黃國昌嗆：民進黨抹黑

民眾黨主席黃國昌。(記者劉信德攝攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白推動反年改法案，民進黨昨指出，民眾黨主席黃國昌昔日批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」對此，黃國昌今日受訪時反嗆，民進黨不看條文、不談細節，一天到晚就用抹黑、貼標籤的方式來進行公共事務的討論。

黃國昌表示，民進黨過去這段時間當中，一天到晚就用抹黑、貼標籤的方式來進行公共事務的討論，過去這一年多，已經完全失效了。他提及，民眾黨所提國內移轉投票，是涉及到台澎金馬境內的年輕人，是在促進公民權，民進黨早就知道了跟中共介選一點關係也沒有，卻從上個週末開始卻不斷持續的抹紅，民進黨完全不看法案的內容，持續散播假訊息、造謠抹紅抹黑，這就是他們討論公共政策的態度。

廣告 廣告

「這次年金的改革也是如此！民眾黨早就說過了，年金改革不會走回頭路。」黃國昌說，過去這段時間6年中，每一年按照民進黨立委當初的提案加速調降，每一年從降1%降到1.5%，現在已調降9%，當初在過這個年改方案時候，民進黨政府好像沒有仔細的看法條的內容，每4年就要檢討一次，現在已過了8年，好好的停下腳步來看一看，還要再繼續砍下去嗎？

黃國昌質疑，調降的9%，對於現在公務人員，無論是投入意願、教學現場所造成的負面衝擊，加上幾年來物價不斷攀升，對退休的人員所造成生活上的負擔跟衝擊，依照法律的規定，本就應該要重新檢討。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》街訪年輕人酸爆國民黨「蠻好笑的」！2大地雷狂掀民怨

自由說新聞》昔質詢片對照曝！黃國昌挺藍「反年改」打臉黃國昌

黃國昌支持停砍年金 綠轟昨是今非：「世代正義」成權力工具

年金改革走回頭？ 黃國昌：停砍所得替代率、依物價指數調整

