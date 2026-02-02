遭諷與艾普斯坦關係匪淺 川普揚言提告葛萊美獎主持人

美國總統川普(Donald Trump)今天(2日)揚言，將對第68屆葛萊美獎主持人崔弗諾亞(Trevor Noah)採取法律行動，理由是他暗諷川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係匪淺。

法新社報導，第68屆葛萊美獎1日在加州洛杉磯舉行，主持人崔弗諾亞在恭喜怪奇比莉(Billie Eilish)奪下年度歌曲獎後，話鋒一轉對準川普與艾普斯坦。

他說：「哇，這可是每位藝人都夢寐以求的獎項——幾乎跟川普想要格陵蘭的渴望不相上下。」

廣告 廣告

接著他又說：「這很合理，因為自從艾普斯坦不在了以後，他需要一座新島嶼來跟柯林頓(Bill Clinton)一起廝混。」

這是崔弗諾亞第六度主持葛萊美獎，相較於以往相對溫和的政治評論，他今年這番話點燃了川普的怒火。這位美國領導人在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文砲轟：「葛萊美獎是最爛的，簡直看不下去。」

川普接著澄清自己從未去過艾普斯坦島(Epstein Island)，指控崔弗諾亞的言論「錯誤且涉及誹謗」。他說：「我會派律師對這個可憐、可悲、沒有才華又愚蠢的主持人提出告訴……準備好了諾亞，我會陪你好好玩玩！」

據英國廣播電台(BBC)報導，艾普斯坦島的正式名稱為小聖詹姆斯島(Little St James)，位於美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)。艾普斯坦於1998年買下該島，成為他與多位政商名流進行性交易和虐待的據點。

美國司法部在2019年以性販運罪名起訴艾普斯坦，同年他被發現陳屍紐約監獄，死因判定為自殺。

川普曾在1990年代與2000年代初期與艾普斯坦有社交往來。川普表示，兩人的關係在2000年代中期結束，他對艾普斯坦的性侵行為從不知情。

美國司法部1月30日公布最後一批、超過300萬頁的艾普斯坦相關文件，其中涉及許多知名人數，包括川普、馬斯克(Elon Musk)、比爾蓋茲(Bill Gates)、前總統柯林頓，以及前英國王子安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)。(編輯：宋皖媛)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。