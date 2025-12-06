遭謠傳結婚當爸！羅志祥現身駁斥 心疼乾兒女驗DNA：社會怎變這樣？

小豬羅志祥先前屢遭有心人士謠傳是經紀人小霜一對兒女的生父，逼得小霜直接曬出DNA鑑定報告破除傳聞。而羅志祥6日出席新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》 簽書會時，也再次發聲澄清，坦言害乾兒子及乾女兒受到波及相當心疼。

羅志祥6日出席新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》 簽書會。（圖／記者 伍映澄 攝）

羅志祥無奈表示，自己從未說過要與經紀人結婚，只是說會把兩名小朋友視如己出，卻被外界過度聯想，「就不知道為什麼變成我要跟她結婚，她是我家人怎麼結婚？傻眼！」對於不少網友說孩子和他外貌神似，他也解釋，經紀人的小孩是混血兒，所以五官會比較深邃，「那我又是原住民嘛，我輪廓也深，所以就會變得很像。」

談到小霜主動希望他到醫院抽血做DNA 鑑定，羅志祥表示，這是為了保護兩個小孩，以及為自己做一個自清動作，「攻擊我沒關係，但不要欺負小朋友，他們是無辜的。」他也透露看到孩子們接受檢測時很不捨，「我覺得為什麼社會會變成這個樣子？ 去欺負到兩個無辜的小朋友沒有必要。」他也不忘呼籲網友在發言時「口下留情」。

羅志祥坦言，相當心疼乾兒女驗DNA。（圖／翻攝IG kinihsu）

而被問到罹患阿茲海默症的母親目前狀況，他透露，媽媽目前情緒穩定、心情良好，是令他最欣慰的事，「我覺得抓住她的心情是最好的一件事情，因為她的情緒如果一下憤怒一下冷靜，這會讓我比較擔心，但她現在一直保持蠻開心的，是我最大的幸福。」

