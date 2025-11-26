遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者

記者趙浩雲／台北報導

藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。

小霜的孩子與羅志祥、羅媽媽就像家人一樣。（圖／翻攝自IG）

小霜貼出多張DNA比對報告書，文件上清楚列出多組基因座「不符」、親子關係機率（PP）為0％，並標註「可以排除親子關係」，證明羅志祥與孩子並無血緣。她也公開孩子到診所採集DNA樣本的過程，還附上多年來與羅志祥一家人互動的合照，其中包含羅媽媽、羅志祥、以及兩名孩子的大合影，顯見雙方如家人般親密。

羅志祥遭傳是孩子生父，小霜也為此做了DNA報告自清。（圖／翻攝自IG）

小霜在文中寫道：「雖然他們沒有血緣關係，謝謝小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。謠言止於智者，證明給你們看。」多年來外界不時以訛傳訛，甚至影射羅志祥與小霜「以兄代父」，如今小霜以DNA報告正面澄清，也讓粉絲大讚她終於勇敢為自己與孩子討回清白。

羅志祥遭傳是孩子生父，小霜也為此做了DNA報告自清。（圖／翻攝自IG）

對此，親友與粉絲紛紛留言鼓勵「還要為了這種謠言澄清，你們真的辛苦了」、「辛苦小霜了，謠言止於智者，不要理會酸民」、「為了酸民還要特地證明，真的辛苦你們了」。

