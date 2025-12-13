遭譏「出來騙的神棍」！廖大乙不忍了直衝南投找人…女網友見本尊傻眼了

記者吳泊萱／南投報導

民俗專家廖大乙時常在網路上分享傳統習俗及時事觀點，上個月鳳凰颱風襲台，廖大乙針對天有異象發表觀點，結果卻遭一名李姓女網友留言譏諷「又出來騙的神棍」。廖大乙不滿對方謾罵，今日（13日）循線到南投竹山鎮找李女理論，要求對方1週內道歉，或是提出有人被騙的證據，否則將要提告捍衛自身名譽。

今年11月，鳳凰颱風襲台，也是睽違58年又有颱風在11月間登陸，十分罕見，幸好鳳凰颱風登陸不久後，就減弱為熱帶性低氣壓，並未造成重大災情。

當時廖大乙觀天象認為鳳凰颱風「胎死腹中」是不祥徵兆，擔心可能將有更大的天災降臨，觀點曝光引發網友熱議，但其中一名李姓女網友卻在網路留言譏諷廖大乙是「又出來騙的神棍」。

廖大乙看到留言後非常憤怒，認為雙方互不相識，怎麼能隨意詆毀他人，決定自力救濟，循線找出李女背景，發現對方曾是南投竹山鎮靈德宮前委員，今日（13日）直接到場找人理論。

由於李女當時就在宮廟內，看到廖大乙上門後滿臉尷尬，一時之間不知如何是好，在廖大乙建議下，雙方進廟詳談。眼看李女奉上茶水招待，廖大乙詢問對方「為什麼在網路上這樣寫，我跟你又不認識，這樣對嗎？講話要有證據」。李女先是口頭說抱歉後，又表示「要告去告啦」。眼看現場氣氛一度膠著，宮廟人員也紛紛打圓場，表示一切都是誤會。

對此，廖大乙表示，希望給網路上的酸民一個警告，話不能亂說，並要求對方誠心道歉，或提出有人被騙的證據，若沒有得到回應，將會提告捍衛自身名譽。

面對留言爭議，靈德宮表示，李女深感抱歉，也有誠意要道歉，有聽聞廖大乙會再來靈德宮，屆時她會在靈德宮祀奉的城隍爺面前懺悔，並向廖大乙致歉，希望能化解紛爭。



