遭警攔查「車牌失效」騎士錯愕 忘做1事最高罰32000

台中市水湳派出所員警近日巡邏時攔查一輛違規機車，竟意外發現車牌早已被監理站註銷；陳姓騎士聽聞後相當錯愕，才知道因未續保強制險導致車牌失效，一個疏忽恐讓他付出至少1500元代價。

水湳派出所員警近日巡經陳平路轉往榮德路時，發現一輛藍色機車違規跨越雙黃線，攔查後智慧車載系統同時跳出「號牌異常」警示。員警出示註銷資料，陳男才驚覺強制險已到期未續保，導致牌照被撤銷，還得繳納罰款。

依《強制汽車責任保險法》規定機車若未完成強制險投保或續保，遭查獲可被處以1500至3000元罰鍰；若超過6個月仍未補辦，監理機關可直接註銷牌照，車輛若在未投保狀態下肇事，最高可面臨3萬2000元罰鍰。

陳男因一時大意疏忽，不僅違規遭攔查，也因強制險超過期限被註銷牌照，得繳納罰單處理相關後續事宜。

