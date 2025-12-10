遭議員恫嚇退選宜蘭縣長？吳宗憲：消息過幾手都會失真

國民黨立委吳宗憲。（國民黨提供）

國民黨不分區立委吳宗憲有意參選宜蘭縣長，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料吳宗憲在宜蘭被議員帶到小房間辱罵，宜蘭縣議長張勝德與其父親、前議長張建榮就坐在旁邊，場景宛如「放狗咬人」。對此，吳宗憲表示，消息傳過幾手都會失真，他在意的是團結黨內，還有幫宜蘭解決問題。

吳子嘉爆料上週二國民黨在宜蘭開會，吳宗憲被帶進小房間，裡面有張勝德父子還有議員，有2名議員當面嗆吳宗憲「不要來選」、「不會當選」、「不可能給你選」，場景宛如放狗咬人。

廣告 廣告

吳宗憲對此表示，他根本沒把這事放在心上，且消息傳了幾手就會失真，他最近也一直有找議長、副議長，一直都是溝通無礙。因為他現在要幫宜蘭成立新的體育局，宜蘭也想興建小巨蛋，所以都在幫宜蘭跟運動部要人、幫小巨蛋要錢，目前在做的都是這些，八卦對他而言就是雲淡風輕。

吳子嘉還提到消息已經傳到國民黨主席鄭麗文，甚至有人要報到考紀會去。吳宗憲表示，當天在場的人很多，他沒跟鄭麗文講過，鄭麗文也沒跟他討論過，他也不在意鄭麗文知不知道，因為這沒有任何意義，他反而在意要怎麼團結讓宜蘭更好。

至於是否參選下去？吳宗憲說，做任何事情一路上一定是很多風風雨雨，有人支持，有人反對，有人讚美你，有人討厭你，所以他一直都是秉持自己的初心，然後按照自己的目標，然後腳踏實地走。什麼樣的聲音都聽過，「喜歡我的我謝謝你，讚美我的我謝謝你；那反對我、討厭我的，那我就記取教訓，自己反省，能改的我就把它改好。」

【看原文連結】