遭豬肉販嗆長者政見不夠具體 黃國昌稱：他是蘇巧慧的支持者

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（7）日前往新莊宏泰市場掃街拜票時，遭一名販賣豬肉的林姓攤商質疑福利政見不夠具體，並詢問「民進黨參選人蘇巧慧提出長者假牙補助五萬的政見，請問你要補助多少？」對此，黃國昌今（8）日回應稱，「我雖然知道那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但是我還是非常願意敞開心胸，跟他好好溝通」。





今早9時15分，黃國昌前往淡水中山市場向市民朋友和攤商拜年，並發送春聯、紅包袋及垃圾袋，同時於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，針對「長者假牙補助五萬」的政見，蘇巧慧稍早回應相關醫療政見都是第一線最實際的回饋，您怎麼看？

黃國昌表示，「長者假牙補助五萬」一事，如同他昨天在市場上一樣，「雖然我知道那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但是我還是非常願意敞開心胸跟他好好溝通，我其實在那邊就說了，這個政策一點都不新，2018年時任行政院長蘇貞昌曾提過、外交部長林佳龍2022年競選新北市長期間也曾提過」。

黃國昌聲稱，目前新北65歲以上的銀髮族已突破90萬人，以50%需要裝假牙的協助來計算，約是45萬人，一個人補助5萬元，一年所需預算為220億元，相信一個負責任的市政府，在進行任何福利政策以前，必須非常理性把所有資源用在刀口上，而非沒財政規劃的情況下，提出不負責任、大撒幣的政見，否則非常多社福資源會相互排斥。

他強調，不僅是銀髮族福祉提升，這對整體社福政策都會造成非常不利的影響，不過昨天最重要的事情還是，台灣其實在面對不同黨派、不同意見的時候，大家是可以理性好好對話，把新北目前的歲入跟歲出，所有的數字攤出來看，其實就可以知道，哪些福利政策是可行的、哪些福利政策啊是毫不負責任的。

黃國昌說，其實非常期待能夠有一個公開的機會，跟民進黨所派出來的蘇巧慧也好，或者是國民黨接下來所要提名的市長參選人也好，大家針對有關於新北市的財政，以及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家可以非常理性地公開討論。

黃國昌說，這也是為什麼，包含他在內的民眾黨6名立委在立法院的時候，前兩個會期就不斷地積極推動《財劃法》的修正，因為如果沒有給地方政府合理的財源，地方政府有很多要做的事情，根本就沒辦法做，「我覺得對於新北市的市政，大家能就事論事，讓數字說話，理性的來加以討論，這才是一個健康的選舉活動」。

黃國昌強調，民眾黨在邁向2026年選舉的時候，事實上針對九大面向，其實就提出民眾黨邁向2029年的「九箭」，對於不管幼托、銀髮族照顧、新北的教育與交通政策，其實提出了都非常完整的規劃，銀髮族的政見也清楚提出，65歲以上長者健保費，由市府加以補助，這樣的一個政策，它可以涵蓋、嘉惠的銀髮族的層面，以及符合他們實際需求，是民眾黨認為在邁向超高齡社會的時候，政府所應該要承擔的責任。







