遭貨車攔腰撞上！ 救護車側翻波及1騎士 4傷3送醫

台中市發生一起救護車和貨車相撞車禍，一輛救護車開到路口時， 被疑似來不及剎車的貨車攔腰撞上 ，救護車被撞翻倒在路中間，又波及停在待轉區的機車騎士。警方調查，當時救護車正要前往醫院載送病患，經過紅燈路口，被綠燈通行的貨車撞上，一共造成4人受傷，除了貨車司機外，其他3人都送醫，治療後沒有大礙。

1輛救護車開到路口中間，這時右邊開來一輛貨車，直接攔腰撞上，救護車車尾瞬間被撞飛起來，接著整輛車側翻，倒在路中間，另一邊的監視器拍下，當時路口有騎士停在待轉區，貨車開過來疑似沒有禮讓，直直猛撞救護車，波及待轉區騎士。車禍被波及騎士說：「它(救護車)有稍微等一下，可是車子(貨車)就直接從這邊撞過來，它沒有禮讓。」目擊民眾說：「救護車倒了，然後側面直接凹下去。」

這起車禍發生在今（8）日上午11點多，台中五權西路和忠勇路上。回到現場，貨車車頭被撞了一個洞，救護車右側車門被撞凹變形，車窗都被撞掉，毀損嚴重，貨車司機說：「有一台大車擋在那裏，它(救護車)衝了過來，我踩剎車的時候就(撞上)。」記者VS.貨車司機說：「(它有鳴警報器嗎)有，我已經踩剎車了。」貨車司機說，當時看到救護車，踩了煞車還是來不及。

第四分局交通分隊分隊長蘇于真說：「傷者均無大礙，各造駕駛酒測均無酒駕情事。」警方調查，當時救護車正要前往醫院載送病患，經過路口時是紅燈，被綠燈通行的貨車撞上，造成救護車司機.救護助理手腳擦挫傷，騎士受傷送醫，貨車司機自己也掛彩，右腳受傷沒有送醫，也幸好當時，救護車上沒有病患，沒有造成更嚴重的危害。

