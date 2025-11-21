遭賓賓哥批刻意隱瞞 同場直播魔術師回應：老師起初同意

網紅「賓賓哥」（本名：江建樺）日前台中某國中擔任魔術師王元照（可樂）的神秘嘉賓，卻在過程中用手機直播，引來該校校長怒斥要求終止，台中市長盧秀燕更放話要封殺這兩人，未來永不錄用。賓賓哥起初喊冤，後來改口說是朋友刻意隱瞞，對此，魔術師王元照回應媒體，除了表達歉意外，也表示老師起初同意，之後改變態度後他和賓賓哥沒有溝通好才出事。

據《鏡週刊》報導，王元照解釋原本有跟老師們表示要直播，原先對方同意，19日晚上他關手機後，對方才傳訊息跟他說不行，20日當天到現場時，老師當下說可以直播，因為沒有特教生，所以他們才決定將手機放在師生背後拍攝，沒想到被校長當面「洗臉」要求關閉直播，對於這一連串風波，王元照直言很抱歉，也忍不住哽咽。

王元照過去是更生人楷模，先前他入獄三次，見過獄中百態，他第三次服刑時80多歲的爸爸因沒人照顧，在寒流中過世，讓他痛定思痛決定改過，如今又鬧出爭議，還被盧秀燕市長怒批；王元照表示很難過，花了10年時間才讓家人放心他走回正軌，但他不會逃避、龜縮，也會好好面對。

此外，王元照也批評圤智雨近期以群組動員、假冒家長名義向校方舉報演講活動，並結合大量網路不實新聞攻擊公益網紅賓賓哥，他認為圤智雨的行為「帶有報復、狹怨的動機」，傷害賓賓哥聲譽，「呼籲相關單位進一步釐清雙方關係、涉案內容，以及此次行為是否屬於蓄意打擊公益人士聲譽的報復性行動。」

王元照完整聲明如下

針對本人王元照於20日受邀至某校（以下簡稱該校）進行演出時，發生言語極度不當及違反相關法律之情事，本人在此向該校全體師生、家長、教育主管機關以及社會大眾，致上最深切的歉意與悔意。

​一、 關於言語不當之反省

校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了小雞雞之不當詞彙與玩笑。此等言行不僅低俗、缺乏性別平權意識，更嚴重忽視了對未成年學子的教育責任與尊重，造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。

​二、 關於違法違規之責任

本人深知，今日之言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反性別平等教育法及社會秩序維護法等相關法律規範。對於因此造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，本人絕不推諉卸責，願全權配合相關單位的調查，並甘願接受法律與行政上的所有懲處。

​三、 補救與承諾

為了展現痛定思痛、徹底悔改的決心，並確保類似事件不再發生，本人承諾立即採取以下實質行動，以提升個人修養並彌補過錯：

​聘請專家進行講習與矯正：本人將立即自掏腰包聘請專業的兩性平權與溝通專家，針對本人進行密集的指導講習，深刻檢討並導正偏差的性別觀念與表達方式。

​關於課程紀錄： 為示負責與自我鞭策，講習過程將全程進行錄影紀錄。該錄影檔案雖不對外公開，但將作為本人自我檢視、警惕以及向相關單位證明改過決心之依據。

​接受懲處：虛心接受校方及主管機關的所有懲處結果，絕無異議。

​承擔賠償：對於因本人不當言行導致該校聲譽受損，以及對學生造成的負面影響，本人願負起相關賠償與修復責任。

​本人深知，身為表演工作者，本應傳遞正向能量與價值。此次事件本人辜負了該校的邀請與信任，更傷害了社會大眾的觀感。本人將引以為戒，透過專業進修重塑正確價值觀，嚴格審視自身言行，絕不再犯。

​再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。

​對不起。

