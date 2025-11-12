遭賓賓哥點名痛批打壓！直播主激動下跪怒反擊：拜託你一定要告我

記者蔡維歆／台北報導

知名公益網紅賓賓哥（江建樺）近日再度成為話題焦點，先前遭網紅推手圤智雨質疑「假公益」，雙方互控誣告，風波不斷延燒。10日賓賓哥現身新北地檢署，正式對圤智雨提告恐嚇取財罪，並強調手上握有錄音與相關證據。

被點名的林揚竣得知此事後相當震怒，隔日於直播中情緒激動地當眾下跪。（圖／翻攝自抖音）

賓賓哥痛批圤智雨涉嫌串聯多名直播主「聯手打壓」，包括「小諺聊佛牌」、「凱哥水兄弟」、「執夜提燈飛廷」、「原子祥冰品」、「大家都有佛牌戴」、「黑白寶劍」與「林揚竣」等人。他表示：「他們成立一個群組，不斷在裡面發佈詆毀我團隊的訊息，惡意影響我們在直播中販售的商品。」

圤智雨被賓賓哥提告恐嚇取財罪。（圖／資料照）

然而，被點名的林揚竣得知此事後相當震怒，隔日於直播中情緒激動地當眾下跪，表示自己問心無愧，強調「拜託你一定要告我！我需要法律來還我清白！」該段下跪畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳，短短數小時內引發上萬網友熱議，有人留言力挺林揚竣，也有人質疑賓賓哥「把公益當戲演」。對此，圤智雨回應表示，賓賓哥近來在直播中「自導自演、製造對立」，甚至捏造內容誤導觀眾，行為讓人感到錯愕。「一個自稱公益的直播主，每天用謊言包裝自己，已經偏離初衷。」目前，雙方仍各執一詞，相關訴訟已由檢方受理，後續發展仍有待司法釐清。

