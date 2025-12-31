遭質疑不支持國防特別預算 林沛祥：支持不等於照單全收

林沛祥表示，「正因為國防很重要，所以每一分錢，才更不能亂花」。（圖／報系資料庫）

立法院程序委員會30日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未被排入院會。國民黨立委林沛祥30日表示，國民黨當然支持國防，也支持合理的國防預算。但「支持國防」，不等於「只要掛上國防名義，就必須照單全收」。並指出，面對質疑，賴總統選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，把依法監督預算，說成是在扯台灣國防的後腿，展現出執政的傲慢，而不是負責。這樣的作法，只會製造對立、撕裂社會而已。

林沛祥說，攸關1.25兆的國防特別條例的預算，這幾天被吵得沸沸揚揚。很多人問他：「你們到底為什麼不支持這次的國防特別預算？」，他想把事情，跟大家完整說清楚。

林沛祥指出，第一，國民黨當然支持國防，也支持合理的國防預算。但「支持國防」，不等於「只要掛上國防名義，就必須照單全收」。對預算提出疑問、要求說明，本來就是民主國家該有的正常程序。因此要求總統到立法院進行國情報告，向2300萬人民清楚說明，這一筆1.25兆元的國防特別預算，到底要做什麼、解決什麼問題。遺憾的是，賴總統至今仍不願意到立法院面對說明。

林沛祥續指，第二，提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票。到目前為止，政府並沒有清楚交代這1.25兆元要買什麼？僅僅兩張 A4 紙，就要立法院通過這項「不明不白」的特別預算。而且這還不包含，每年本來就編列、將近9000億元 的國防年度預算。這不是嚴謹的預算審查，而是要立法院違法亂紀。

林沛祥說，第三，國防不只是在買武器，更是在「人」。買裝備很重要，但更重要的，是保家衛國的軍人。今年六月，立法院已經通過「軍人待遇條例」修正案，替軍人加薪。法律已經通過，行政院卻選擇不編列預算、不公佈已立法三讀的制度。一邊不願意改善軍人的待遇與保障；一邊卻不斷加碼軍購，最後還是要軍人上戰場。就像是「既要馬兒跑，卻不給馬兒吃草。」

林沛祥表示，第四，問題不只在預算，更在執政的態度。面對質疑，賴總統選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，把依法監督預算，說成是在扯台灣國防的後腿，展現出執政的傲慢，而不是負責。這樣的作法，只會製造對立、撕裂社會而已。

「正因為國防很重要，所以每一分錢，才更不能亂花」。林沛祥強調，真正負責任的做法，不是逼立法院蓋章背書，而是走進立法院，向全體國民把話講清楚。「我們支持國防，也尊敬軍人的付出。認真、負責地審查預算，才是對國家、對軍人最基本的尊重，更是立法委員無可迴避的職責。」

