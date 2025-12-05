遭質疑不禁臉書、LINE 劉世芳：小紅書視打詐條例於無物

劉世芳表示，「視我們的打詐條例於無物，這樣的一個小紅書，值得我們去支持它嗎？當然不值得」。（圖／報系資料庫）

內政部4日以小紅書自113年迄今已涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年。外界質疑臉書、LINE涉詐金額更高，為何不禁。對此，內政部長劉世芳今（5）日表示，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，也已經按照打詐中心要求下架的內容，包括則數、APP都相當多。並強調，「視我們的打詐條例於無物，這樣的一個小紅書，值得我們去支持它嗎？當然不值得。」

劉世芳今天於立法院接受媒體訪問，針對行政院打詐中心禁止小紅書，劉世芳表示，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置。立法院內政委員會這禮拜排審「詐欺危害防制條例」，有26個以上版本，加上委員發言也很踴躍，有提到台灣處理打詐效率不彰，內政部回應時也特別提到會按照「詐欺危害防制條例」第42條處理。

劉世芳指出，小紅書在台灣沒有落地，在台灣沒有任何警方可以聯絡的對象，而且也都已讀不回，所以按照行政程序，把通知函送到上海母公司，皆已完成行政程序，因此就按照行政程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取或禁止解析，這都是在「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。

媒體問，國民黨批這是「網路戒嚴」，還酸說要跟進中國翻牆。劉世芳說，「我想是完全相反」，第一、很多人講到說小紅書用戶有300萬人，所以下架件數沒那麼多，那為什麼不禁臉書跟LINE？事實上，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，只要需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，會跟打詐中心溝通。

劉世芳提到，包括臉書跟LINE已經按照打詐中心要求下架的內容，包括則數、APP都相當多，所以都是按照規定一步步處理，並沒有任何的黨派色彩。大家都知道，台灣是有法治的地方，如果要到台灣做生意、定居，台灣有各種不同的法律，希望大家遵守。

劉世芳說，她知道這會引起各方不同的見解，但請大家看一下，「詐欺危害防制條例」第42條中，是否允許司法警察機關可以做這樣限制接取的動作。

劉世芳強調，已經聯繫過小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們的打詐條例於無物，這樣的一個小紅書，值得我們去支持它嗎？當然不值得」。

