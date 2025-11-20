遭質疑侵犯移工勞權 泰博：指控偏頗失真

（中央社記者何秀玲台北20日電）國內醫材廠泰博近日傳出與外籍勞工的勞資爭議，泰博今天發出聲明表示，外界指控多有偏頗與失真，包括抗議規模被放大、宿舍管理遭誤解等，也強調抗議行為未對營運、產線運作或勞資關係造成任何實質影響。

泰博科技爆發勞資爭議，泰博工會7日曾到勞動部前抗議，批評泰博針對移工管理規則嚴苛霸道，甚至打壓工會，更針對申訴勞工採不續聘方式，侵犯勞權。今天台大勞工社、政大種子社等10多個大學社團，因不滿勞動部對此案態度消極，也赴勞動部抗議。

泰博發出聲明表示，近日外界對泰博相關指控並非完全屬實，且多有偏頗與失真之處。泰博指出，公司員工總數逾千人，日前集會現場實際出席人數僅6人，實際加入工會者也僅30餘人，主要為外部團體表達訴求，並非內部員工普遍意見。

另外，泰博表示，宿舍管理是基於環境清潔、秩序維護及居住安全的必要考量，並依宿舍規範及移工自治的原則辦理，已彙整全體移工意見，針對部分措施予以調整與放寬。

泰博也提到，外籍員工因名額上限已滿而無法續聘，屬一般性制度安排，早在原定計畫之內，並非針對工會成員特定行為；若確如外界指稱般有不當待遇，卻同時被要求續聘，此主張本身即欠缺邏輯一致性。

泰博指出，營運現況正常，全體員工均依常態排班正常上下班，抗議行為也未對營運、產線運作或勞資關係造成任何實質影響。（編輯：潘羿菁）1141120