遭質疑已離婚與台灣連結降低？李貞秀：女人不是男人的附庸 已落地生根30年

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委李貞秀昨（3）日正式宣誓就職，不過中國國籍爭議目前仍在延燒，有人質疑李貞秀已和台灣前夫離異，被質疑跟台灣關聯降低等議題。李貞秀今天對此表示，她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒連結呢？

民眾黨新科立委李貞秀。（圖／方炳超攝）

李貞秀今天上午出席民眾黨團記者會，會後受訪時被問及此事，李貞秀說，她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，「其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒連結呢？」

廣告 廣告

李貞秀說，她的五個小孩是台灣人，然後再來她們有共同的孩子，是永遠的家人。其實每段婚姻都有難處，她不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人的選擇，她也不希望累及家人，「他們有他們自己…，大家都是成年人，他們保有自己生活隱私自由」。

媒體也問李貞秀，昨天國民黨主席鄭麗文接受經濟學人專訪時說說，台灣人應該接受自己是中國人，依照憲法我們都是中國人？想問李貞秀如何看待？李貞秀回應，她想鄭麗文主席說的中國人，一定是我們台灣人大家都能理解的「中華民國國民」。中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？她自己怎麼看啦，當然這個要看鄭麗文主席自己的解釋。她個人就是堂堂正正的中華民國國民。



更多FTNN新聞網報導

檢評會認林俊言「行為不當」非犯罪 陳佩琪：用官庸奴阿諛、賠掉司法

內政部最後通牒曝光！李貞秀「就職立委前」未棄中國籍 恐依法遭解職

陸配立委李貞秀爭議延燒 侯友宜：中央執法標準應該一致

