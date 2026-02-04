遭質疑已離婚與台無關聯？李貞秀：女人不是男人的附庸

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀剛走馬上任，國籍爭議卻還沒燒完，日前她接受專訪爆出，遞交爭取提名隔天，就和台灣老公辦離婚，引爆輿論炸鍋，質疑根本不是中配，是已經離婚的中國人，對此她親上火線解釋，女人不是男人的附庸，但永遠是家人，不過她就職時秀出的放棄中國籍文件，也被批錯誤百出。

民眾黨立委：「余誓以至誠恪遵憲法。」

一身白衣、綠褲，腳踩近四萬元名牌白鞋，李貞秀搶眼造型，成週二立委宣誓就職焦點，不過她的國籍爭議還沒燒完，日前她接受專訪提到早在遞交爭取提名隔天，就和台灣老公辦理離婚、友好分手，時機敏感，這說法網友不買單，質疑根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關，痛批留下洗人口嗎？一當立委就離婚，可笑又可疑。

民眾黨立委李貞秀第五會期宣誓就職。（圖／民視新聞）

立委（民眾）李貞秀：「生兒育女落地生根，其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒有連結，我的五個小孩是台灣人，再來我們有共同的孩子，是永遠的家人。」





立委（民）陳培瑜：「擔任立委確實有非常多的，法治上的規定，有沒有可能李貞秀，其實是在學傅萁跟徐榛蔚，當年的假離婚，假離婚可以製造出，非常多法律的漏洞，所以我不確定李貞秀，是不是明知自己在國籍法上面，就已經是犯法了，民眾黨提名不分區的時候，就順便一起假離婚。」

而且前一天李貞秀曬出機票、文件，強調自己想放棄中國籍但不被中國公安局受理，球評石明謹圈出疑點，認為李貞秀所謂的放棄中國籍申請表填寫根本是錯誤百出，例如MiddleName欄位有誤，而且中國是用漢語拼音，李貞秀寫得卻是威式拼音，也沒填寫中華人民共和國的原公民身分號碼，另外根據國籍法規定，如果證明遭拒絕受理，也應該提出相關佐證證明。

李貞秀秀出自己的放棄中國籍文件。（圖／民視新聞）





立委（民眾）李貞秀：「昨天到今天，怎麼到現在還在跟這一趴，我們都已經在推優先法案了，他收件的時候，我現場他該補什麼，我一定都會補啊，說實話秀秀姊是比較懶的人，能不做盡量不做。」

新北市議員（民）卓冠廷：「她居然包含這個身份證字號，包含這個戶籍的放棄時間，全部都空白，那妳來台灣30年，到了2025年才放棄戶籍，2024年就知道妳要當備位立委，到現在放棄中華人民共和國的國籍，都還沒完成，到底台灣人欠你們什麼，這是法律規定，真的不要再做秀了。」

李貞秀即便已經走馬上任，但沒有放棄中國國籍是不爭的事實，國籍爭議引爆輿論炸鍋，解釋再多只怕是越描越黑。

