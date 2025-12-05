遭質疑打詐只禁小紅書 劉世芳：從不管台灣法治 值得支持嗎？

內政部4日以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，外界質疑臉書、LINE涉詐金額更高，為何不禁。內政部長劉世芳今（5）天回應，臉書、LINE在台灣有法定代理人，也依照要求下架相關內容，但小紅書從不管台灣法治，值得支持嗎？

劉世芳今天在立法院接受媒體訪問，針對小紅書被禁，劉世芳表示，小紅書在台灣沒有落地，也沒有任何警方可以聯絡的對象，都已讀不回，政府已完成行政程序，禁止解析等都在《詐欺犯罪危害防制條例》42條裡，政府是依法行政。

至於為何不禁止臉書、LINE，劉世芳表示，臉書、LINE都有按照台灣的規範，有法定代理人，打詐中心需要處理業務時，都可以溝通，也會依要求下架相關內容，一步步處理，並沒有任何黨派色彩，台灣是有法治的地方，如果到台灣做生意、定居，需要遵守法律。

劉世芳說，她當然知道會引起各方不同見解，請各位看一下詐防條例第42條是不是允許司法警察機關可以限制接取，而且已經跟小紅書聯繫過非常多次，沒有任何法定代理人，也從來不管台灣法治，值得去支持它嗎？

