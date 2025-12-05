遭質疑找中國業者代操！愛莉莎莎2度反擊：想像力太豐富

愛莉莎莎二度反擊社群IP位置顯示在中國事件。（圖／翻攝自IG @goodalicia）





YouTuber愛莉莎莎經常在頻道分享出國遊玩的影片，豈料，昨（4）日有網友發現她的Threads所在地點顯示在中國，質疑她花錢請中國業者代操社群，對此她先是發聲強調「從未去過中國」，今（5）日也再度發布影片反擊。

針對IP位置顯示在中國，愛莉莎莎昨日先是回應：「我也很好奇，我當網紅這八年來從沒去過中國 ，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的 ，不過我剛剛的確在香港轉機 ，連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風」，強調自己沒有請人代操社群。

愛莉莎莎強調自己沒有請中國業者代操社群。（圖／翻攝自IG @goodalicia）

隨著風波延燒，愛莉莎莎稍早再度發布影片無奈表示：「想像力太豐富了吧？怎麼會有人相信？」，強調社群都是親自經營，所分享的也都是個人照片及日常生活的分享，更反問網友「那這個別人要怎麼幫我代操呢？」

愛莉莎莎提到，「我是有笨到想不出這個文案？還是我的手有問題。」認為自己沒有必要自找麻煩透過中國業者代操，她也解釋所在地顯示在中國很常見，「因為Meta它的地區判定方式，有時候會自動把『人在台灣』判定成『人在中國』」。

最後，愛莉莎莎也開嗆網友：「可怕的不是去過中國的人，而是有一群人，他們每天的興趣就是編故事、把別人貼標籤、抹紅，還有一群完全沒有媒體識讀能力的人，整天除了批鬥搞分裂，難道不能做一些更有意義的事嗎？」



