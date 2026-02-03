遭質疑替狼醫說話 石崇良：涉案就先調整職務

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛福部長石崇良「犯錯說」遭質疑替「狼醫」說話。他今天在風波後首度露面表示，未來涉案就可先調整職務，並將研議全國一致性的懲戒規範，消弭標準不一的疑慮，確保就醫安全。

台大醫院性平事件頻傳，監察院日前通過糾正案，其中包括要求衛生福利部盡速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

石崇良日前被問及看法時說「人都會犯錯」，強調還是要有比例原則考量，他的說法引發社會正反兩面論戰，質疑是在包庇狼醫，病人情何以堪。

石崇良今天接受媒體聯訪表示，衛福部處理性平案件的一貫主張是在保護被害人的大原則下，以查明真相、毋枉毋縱的態度處理。

他說，目前「醫師法」已針對此類事件設有懲戒處分，手段包括廢止醫師證書、撤銷執業執照、限制執業範圍或停業等。

然而，現行醫師懲戒制度是由各縣市懲戒委員會執行。石崇良坦言，由於各縣市在調查程序或懲戒處分原則上可能存在標準不一的情形，導致部分案例在處理進度或結果上不如預期。

石崇良表示，在看了監察院報告後，將請醫事司邀請專家學者及相關團體研議，訂出全國一致性的參考規範；未來不論是在調查過程中的介入方式，或是確認違規後的懲戒標準，都應趨於一致，讓地方主管機關與公會有規可循。

面對外界質疑醫師公會懲戒「慢半拍」，石崇良表示，醫師證書的廢止由中央執行，過去已有醫師因涉及性侵案被廢止證書先例，醫師面對病人時，往往涉及患者高度的隱私曝露，醫病關係具備不對等性，因此社會對醫師的職業倫理有更高要求，這也是為何「醫師法」設有專門懲戒制度的原因。

關於調查期間是否應要求醫師先行停職，石崇良說明，處置須符合比例原則。除了停業或廢止證書外，調查期間為避免風險曝露並保護申訴人，可透過「職務調整」等可行方式先行介入，不一定僅限於停業。

石崇良重申，衛福部將基於督導立場，督促各縣市衛生局與醫師公會落實執行新訂規範，務必縮短處理時程且從速辦理，目標是建立讓民眾就醫安心、醫事人員執業環境健全的醫療體系。（編輯：管中維）1150203